Kamer wil stevige aanpak leden criminele families Brabant

DEN BOSCH - De Tweede Kamer wil dat er een uitgebreid programma komt om leden van criminele families in Brabant op het rechte pad te brengen of te houden. Dat bleek dinsdag tijdens een Kamerdebat over een recent rapport van de Tilburg University over zeven criminele families in Brabant.

Het rapport beschrijft hoe misdadig gedrag in Brabant soms van generatie op generatie wordt doorgegeven. “Siciliaanse toestanden in de Meijerij”, zei Kamerlid Kathalijne Buitenweg van Groen Links over het rapport. “Er is sprake van een collectief gebrek aan normbesef”, meende Madeleine van Toorenburg van het CDA.





Ze diende een motie in dat leden van criminele families met straf maar ook hulpverlening dicht op de huid gezeten moeten worden. Die motie wordt door een groot aantal andere fracties gesteund. Brede steun was er ook voor een motie van Groen Links om sneller beslag te leggen op vermogens van criminele families en organisaties.Demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie laat onderzoeken of dat mogelijk is. Hij kijkt ook of dat geld in een fonds kan komen waarmee burgemeesters andere maatregelen tegen de ontwrichtende criminaliteit kunnen financieren.Burgemeesters van vijf Brabantse steden vroegen het kabinet in maart al om de oprichting van zo’n “strijdkas”. Tijdens het Kamerdebat bleek ook dat de rechtbank in Breda de beschikking krijgt over 20 rechters-in-opleiding om rechtszaken beter af te handelen.Doordat de politie in Brabant strenger optreedt tegen onder meer hennepteelt heeft de rechtbank in Breda het te druk gekregen en blijven zaken te lang op de plank liggen. Minister Blok kondigde verder aan dat privacyregels mogelijk versoepeld gaan worden. Dat moet het makkelijker maken voor instanties om gegevens over criminelen uit te wisselen. Eind juni wordt daar meer over bekend.