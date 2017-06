Vermiste meisjes uit Tilburg zijn weer terecht

TILBURG - De meisjes van 16 en 17 jaar die sinds zondagmiddag werden vermist in Tilburg zijn terecht. Dat meldt de politie op Twitter.

De politie is gebeld door de familie dat de meisjes weer thuis zijn gekomen.



Wat er is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder gaan agenten nu met de familie en de meisjes in gesprek om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Na dat gesprek moet blijken of er verder onderzoek nodig is.



'Erg veel zorgen'

De meisjes waren samen weg. De ouders maakten zich na de vermissing erg veel zorgen, vertelde de politie dinsdagochtend.