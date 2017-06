Grote brand in flat Eindhoven is niet aangestoken

EINDHOVEN - De brand in een flat aan de Gladiolusstraat is niet aangestoken. Dat heeft de politie dinsdag bevestigd. Bewoners van de flat in Eindhoven vermoedden dat de brand in hun flat was aangestoken, maar de politie heeft hiervoor geen aanleiding kunnen vinden.

"De brand is waarschijnlijk niet door externe factoren veroorzaakt", aldus de politie. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog niet volledig afgerond. Een woordvoerder liet eerder wel weten dat er een buurtonderzoek wordt gedaan en dat geruchten over overlast hierin worden meegenomen.



15 woningen bewoonbaar

Maandag zijn een aantal woningen en balkons gestut. Inmiddels zijn er alweer 15 woningen bewoonbaar. Dinsdag mochten de overige bewoners even onder begeleiding terug naar de woning om wat spullen ophalen.