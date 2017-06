Duizenden stemmen niet meegeteld bij verkiezingen

DEN BOSCH - Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zijn ruim 7600 stemmen niet meegeteld door een fout. Het hoofdstembureau in Den Bosch had per ongeluk alleen de stemmen op VVD, PvdA, PVV en SP uit de gemeente Boxmeer ingevoerd in het systeem.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) meldt aan de Tweede Kamer dat de fout “helaas niet meer kan worden hersteld''. De Kiesraad heeft gekeken of de einduitslag anders zou zijn geweest als de stemmen wel waren meegeteld, maar dat was niet het geval.

Pijnlijk

De gemeente Boxmeer noemde de situatie in een reactie ‘vervelend’ en zei dat het pijnlijk was dat er zoveel stemmen verloren zijn gegaan. De gemeente is opgelucht dat de fout geen gevolgen heeft gehad voor de uitslag.

Voor burgemeester Karel van Soest is het een extra argument om te pleiten voor herinvoering van de stemcomputer, liet hij via een woordvoerster weten.