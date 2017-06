Opsporing Verzocht over zaak Savannah levert al 30 tips op

DEN BOSCH - Opsporing Verzocht heeft in de uitzending van dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak van 14-jarige Savannah die zondagavond dood werd aangetroffen. De politie is ondanks de arrestatie van een zestienjarige jongen uit Den Bosch nog steeds op zoek naar getuigen en tips rondom de zaak. Na de aflevering waren er al meer dan dertig tips binnengekomen, meldt het Brabants Dagblad.

Donderdagmiddag was Savannah al verdwenen, haar ouders hadden snel alarm geslagen bij de politie. In Hoogland werd op zo’n twintig minuten fietsen van haar ouderlijk huis Savannah’s fiets aangetroffen. De fiets stond op slot, redelijk verscholen tussen bomen naast een weg. Het is een matzwarte fiets met een bruine zadel en een zwarte krat voorop. De politie wil meer weten over deze verscholen fiets.



LEES OOK: Jongen (16) uit Den Bosch verdacht van betrokkenheid bij dood 14-jarige Savannah



Het BD meldt dat de gearresteerde verdachte de vmbo-opleiding aan het Van Maerlant in Den Bosch volgde. Hij zou al sinds augustus vorig jaar niet meer naar school zijn gegaan. Hij zou volgens een woordvoerster geen bekende zijn van de politie of de jeugdzorg.



Reactie school

De directie van het Van Maerlant heeft via de website van de school een reactie gegeven. “Wij hebben inmiddels signalen ontvangen dat het hierbij zou gaan om een oud-leerling van onze school. Overigens hebben wij hier geen bevestiging van gekregen”, aldus de directie. De school liet weten verder geen inhoudelijke reactie te kunnen geven.