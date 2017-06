Drie wisentkalfjes geboren in natuurgebied de Maashorst

NISTELRODE - In het Pinksterweekeinde zijn op Natuurgebied de Maashorst drie wisentkalfjes geboren. In totaal grazen er nu vijftien wisenten in het gebied bij Nistelrode.

De geboorte van de wisenten op de Maashorst draagt bij aan de instandhouding van de diersoort. De wisent is het grootste landzoogdier in Europa. Door jacht verdween de wisent in 1927 uit het wild en bleven er slechts 54 dieren over in gevangenschap.



Beschuit met muisjes

Om de geboorte te vieren, delen de Maashorstrangers vrijdagmiddag om 12.00 uur beschuit met muisjes uit aan bezoekers. Bij de uitkijkheuvel langs het wisentwengebied, aan de Udense dreef te Uden kunnen bezoekers hun beschuitje eten.