Bestuurster rijdt tegen geparkeerde auto aan en belandt op zijn kop

TILBURG - Een automobiliste reed donderdagochtend tegen een geparkeerde auto en belandde uiteindelijk op zijn kop. Het ongeluk gebeurde op de Tilburgseweg in Breda.

De hulpdiensten werden gewaarschuwd en waren snel ter plaatse. De vrouw werd nagekeken in de ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto was er slechter aan toe. Een takelwagen takelde de auto weer op zijn wielen.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk.