School weer open na gesprongen waterleiding: 'Trots dat het gelukt is'

Directrice Henny van Middelkoop is blij dat de school weer open is.

NISTELRODE - Het onderwijs op basisschool De Beekgraaf in Nistelrode is woensdag hervat. Toch zijn de gevolgen van de gesprongen waterleiding nog goed te zien. Op sommige plekken ontbreekt de vloerbedekking en ventilatoren draaien overuren om het vocht te laten verdwijnen.

Alle 260 kinderen hadden door de problemen een weekje langer vakantie. Ondertussen werd de school dusdanig opgeknapt dat onderwijs weer mogelijk is. “Ik ben trots dat het gelukt is”, aldus directrice Henny van Middelkoop.



Een week geleden zag de wereld er heel anders uit. In de speelzaal kwam het water tot de knieën. Plafonds vielen naar beneden, de vloerbedekking moest eruit, muren werden gestript. Van Middelkoop: “Op maandag had ik het wel heel moeilijk. Het leek wel een horrorfilm.”

Thresy van Eijl, juffrouw in groep 5, ontdekte de waterschade. “Ik kwam op school om wat op te halen, maakte de voordeur open en stond meteen in een laag water. Dat was flink schrikken.”



Schooldagen ingehaald

Directrice Van Middelkoop wilde voorkomen dat de leerlingen werden verspreid over verschillende groepen. Daarom mochten ze een weekje langer thuis blijven. De verloren schooldagen worden ingehaald. Na de zomervakantie moet het gebouw weer spik en span zijn.