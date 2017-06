Haringvlietbrug A29 bij Willemstad dicht na ongeluk

WILLEMSTAD - De A29 is woensdagochtend afgesloten bij de Haringvlietbrug vanwege meerdere ongelukken. Verkeer van Rotterdam richting Bergen op Zoom kan daarom niet over de brug. Automobilisten die van Bergen op Zoom naar Rotterdam willen kunnen wel over de Haringvlietbrug rijden. "Maar hier is een versperring. Waar dit door komt, is niet duidelijk", meldt de VerkeeersInformatieDienst.

Het is niet duidelijk waar de ongelukken zijn gebeurd: dit kan op één rijrichting, maar ook op beide rijrichtingen, laat de VID weten.



Er staat 3 kilometer file van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Automobilisten richting Roosendaal en Antwerpen kunnen omrijden via de A15, A16 en A17.Ook van Bergen op Zoom naar Rotterdam staat 3 kilometer file. Wat hier precies is gebeurd, is ook nog niet bekend.