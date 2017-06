Na 14 jaar eindelijk uitspraak in Posbankmoord

EINDHOVEN - Frank S. uit Boekel en Souris R. uit Veghel horen woensdagmiddag van de rechter of, en zo ja, hoelang ze de cel in moeten. De mannen vermoordden in 2003 Alex Wiegmink. De moordzaak is vooral bekend als de Posbankmoord.

Slachtoffer Alex Wiegmink kwam op 20 januari 2003 niet meer thuis na een rondje hardlopen. Enige tijd later vond de politie in Erp een uitgebrande auto met daarin een lichaam. Na onderzoek bleek dat het om Wiegmink ging.



Coldcase-team

Zo nu en dan was er een verdachte in beeld, maar de moord werd al die jaren niet opgelost. In 2015 begon een coldcaseteam opnieuw aan de zaak. Het team vond DNA op een gevonden muts, wat later van Souris R. bleek te zijn. Ook werd er in 2016 om tips over de zaak gevraagd bij het televisieprogramma Opsporing verzocht.



Na deze uitzending meldde Frank S. zichzelf bij de politie. Hij had last van zijn geweten en legde een volledige bekentenis af. Door de bekentenis van Frank S. kwam de zaak in een stroomversnelling. De politie had de twee namelijk al in het vizier.



Verkeerde plek, verkeerde tijd

Frank S. vermoordde Wiegmink niet in zijn eentje. Ook Souris R. is betrokken bij de moord. Het tweetal wilde een overval plegen op een transportwagen van een meubelbedrijf en had daar een auto voor nodig. Omdat het duo niet de auto van zichzelf wilde gebruiken, gingen ze op zoek naar een andere. Hun oog viel op die van Wiegmink. Onder bedreiging van een vuurwapen eisten ze de sleutels. Alex Wiegmink ging dapper het gevecht aan, maar overleefde het niet.



Uiteindelijk schoot een van de twee verdachten Wiegmink dood. Volgens justitie loste Frank S. de fatale schoten. Om de moord te verdoezelen staken ze het lichaam en de auto van Wiegmink in brand. In Erp vond de politie deze uitgebrande auto met het verkoolde lichaam van Wiegmink. Voor het wegwerken van het lijk stonden de twee verdachten vandaag niet terecht. Dat misdrijf is namelijk verjaard.



Spijt

Frank S. meldde zichzelf in 2016 bij de politie omdat hij last had van gewetensnood. Na de uitzending van Opsporing Verzocht bekende hij eerst bij zijn overbuurman de moord en daarna bij de politie. Gedurende de rechtszaak had hij spijt en bood hij zijn excuses aan. Tijdens het laatste woord van de verdachte zei Frank S. 'elke straf te accepteren.'