Bijzondere wending in grote drugszaak: verdachte zegt vertrouwen in zijn advocaat op

'S-HERTOGENBOSCH - De rechtszaak rond enkele belangrijke verdachten in de Trefpuntzaak is woensdagochtend uitgesteld. Op de zitting vertelde een van de verdachten dat hij het vertrouwen kwijt is in zijn advocaat Bert de Rooij. "Er zijn wat dingen gebeurd", zei verdachte Frank W., zonder in details te treden.

Die mededeling leidde tot verdeeldheid onder de drie andere verdachten en hun advocaten. Enkelen wilden toch doorgaan omdat ze duidelijkheid willen. Maar de rechtbank besliste de zaak uit te stellen.



Party King als dekmantel

De vier verdachten die voor de rechtbank in Den Bosch stonden, zouden allemaal met drugshandel bezig zijn geweest vanuit een bedrijfje in Best, de Party King, dat als dekmantel fungeerde. De rechtszaak tegen een vijfde verdachte -Leon V.- is officieel beëindigd. De man is begin dit jaar vermoord en in een brandende auto teruggevonden in het buitengebied van Moergestel.



Voor deze zaak waren twee dagen uitgetrokken. De rechtbank heeft besloten dat de zaak van de mannen integraal behandeld moet worden, dus samen. Toen de nieuwe datum bekend werd gemaakt (29 en 30 november) schrokken de advocaten zichtbaar.



Bekende verdachte uit Vogeltjesbuurt

Voor de advocaat van Corin D. was dat reden te meer om nogmaals om zijn tijdelijke vrijlating te vragen, vooral vanuit privé-omstandigheden. Corin D. verdacht wordt van drugsproductie en drugshandel. D. heeft drie kinderen en is co-ouder. "Ze missen hun vader en de oudste is aan het puberen", zei hij. De rechtbank besloot hem vrij te laten tot het proces.



Corin vertelde dat wil hij verhuizen uit Tilburg en ergens anders een broodjeszaak beginnen. Corin D. is lid van een bekende criminele familie uit de Tilburgse vogeltjesbuurt. Hij speelt ook een grote rol in het boek over de misdaadindustrie in Brabant, van Pieter Tops en Jan Tromp.



Al veel mensen gestraft

In het onderzoek rond Trefpunt zijn sinds de zomer van 2016 al tientallen verdachten veroordeeld tot soms jarenlange celstraffen. Vorige week nog werd de 69-jarige bekende xtc-expert Ton van D. veroordeeld tot drie jaar cel voor zijn aandeel in een drugslab in Stevensbeek. De zaak tegen de hoofdverdachten wordt rond de jaarwisseling verwacht.