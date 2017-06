Politie zoekt persoon die adresgegevens deelde van masturberende taxichauffeur

EINDHOVEN - De politie zoekt de persoon die de adresgegevens van de masturberende taxichauffeur op Facebook deelde. Mede dankzij deze actie belden zaterdagavond wildvreemde mensen aan bij de chauffeur die hem ook nog rake klappen uitdeelden. Ook zijn moeder was niet veilig voor de relschoppers.

Doordat het filmpje en de adresgegevens op social media staan, verblijven de man en zijn ouders uit Sint-Michielsgestel voorlopig ergens anders. De politie meldt dan ook dat het verspreiden van adresgegevens strafbaar is. "Ben je heel goed bewust van wat je plaatst", zegt een woordvoerder van de politie.



Speeltuin

Zondag werd een filmpje met daarin een masturberende taxichauffeur massaal gedeeld op Facebook. Het lijkt alsof de man in zijn taxi aan het masturberen is. Toeval of niet: het is vlakbij een speeltuin. Dat wekte de woede van veel mensen. Een aantal mensen waren zo boos dat ze de taxichauffeur bij zijn huis opzochten en klappen uitdeelden. Zelfs zijn moeder moest het ontgelden.



De politie heeft op dit moment geen enkele verdenking tegen de man van enig ander zedenmisdrijf.