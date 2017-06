Auto na ongeval op zijn dak, rijstrook dicht A67 richting Venlo

ASTEN - Bij een ongeval op de A67 bij Asten is woensdagmiddag rond twaalf uur een auto op zijn dak beland. De bestuurder is hierbij gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee rijstroken richting Venlo waren afgesloten. Inmiddels is een rijstrook open, maar staat er zeven kilometer stilstaand verkeer.

De hulpdiensten hebben inmiddels de auto gekeerd en proberen zo snel mogelijk de weg weer vrij te maken. Op de A67 richting Venlo kunnen weggebruikers zo'n dertig minuten vertraging verwachten.