Ultieme reddingspoging BredaVandaag, nieuwssite stopt anders op 1 juli

BREDA - De nieuwssite BredaVandaag doet nog een ultieme poging om in de lucht te blijven, anders trekt eigenaar Wijnand Nijs op 1 juli de stekker eruit.

Nijs richtte de website op in 2008 en bracht dagelijks nieuws uit de stad. Het gebrek aan advertentie-inkomsten breekt de website nu op.

“De inkomsten staan niet meer in verhouding tot onze inspanningen. Ik ben zeven dagen per week en twaalf uur per dag aan de slag geweest voor de website. Het was een moeilijke beslissing, maar het kon niet anders”, vertelt Nijs, die met een laatste reddingspoging nog wel op een ‘klein wonder’ hoopt.



Voortbestaan

Mensen die willen dat de website in de lucht blijft kunnen voor een gering bedrag flexabonnee worden. Maandelijks wordt dan een bedrag afgeschreven. “Met voldoende abonnees kan BredaVandaag blijven bestaan. We proberen daarvoor voldoende mensen te mobiliseren.”



Sinds de mededeling dat de website gaat stoppen, wordt Nijs ‘platgebeld en voortdurend geappt’. Nijs: “Vooral veel steunbetuigingen en mensen die vinden dat de website niet mag verdwijnen. Ook hebben verschillende bedrijven zich gemeld om mee te denken over een manier om de website te laten voortbestaan. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende week.”