Bolletjesslikker uit Tilburg poept op heterdaad 89 capsules cocaïne

TILBURG - Een Tilburgse bolletjesslikker is dinsdag op heterdaad betrapt toen hij de verpakte drugs aan het uitpoepen was. De politie heeft de man en drie andere inwoners van Tilburg opgepakt. Met de aanhoudingen denkt de politie een smokkelroute vanuit de Antillen te hebben opgerold.

De politie kreeg enkele weken geleden een tip binnen dat een bolletjesslikker vanuit de Antillen cocaïne zou gaan smokkelen. Daarbij werden ook namen van verdachten genoemd.



Hotelkamer

De recherche begon meteen een onderzoek. Daaruit bleek dat de bolletjesslikker naar een hotel in Tilburg was gegaan. Dinsdag viel het team de hotelkamer binnen. De 40-jarige Tilburger zat toen net de bolletjes op het toilet uit te persen.



De bolletjesslikker is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht om onder begeleiding op een veilige manier de cocaïne uit te poepen. Hij bleek minstens 89 bolletjes van ongeveer 7 gram pure cocaïne in zijn lichaam te hebben vervoerd.



Meer aanhoudingen

Meteen na de ontdekking van de bolletjes zijn drie andere Tilburgers opgepakt (39, 39 en 45) aangehouden. Zij zaten te wachten op de drugs.



De politie heeft verschillende woningen waar de verdachten verbleven doorzocht. Daar werden nog enkele tientallen grammen drugs, een geldbedrag en enkele plakken hash gevonden.



Drugs versnijden

Ook stonden er spullen die gebruikt worden om drugs te versnijden en te verdelen. De recherche gaat verder met het onderzoek.