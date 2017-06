Verdachte (16) in onderzoek naar dood Savannah wordt donderdag voorgeleid

UTRECHT - De 16-jarige jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah Dekker (14) uit Bunschoten, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat laat het Openbaar Ministerie woensdag weten.

De rechter-commissaris beslist donderdag of de verdachte langer in voorarrest blijft. Als hij vast blijft zitten, neemt de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland naar verwachting op 22 juni een beslissing over verdere verlenging van het voorarrest.



Social media

De verdachte kende Savannah via social media. Hij werd zondagnacht aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood.



Het meisje uit Bunschoten werd zondag dood gevonden in het water bij industrieterrein De Kronkels. Ze was sinds donderdag vermist.



Tips

Dinsdagavond besteedde Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht aan de zaak. Die uitzending leverde tot nu toe veertig tips op.