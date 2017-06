President Trump heeft lak aan klimaatakkoord, in Brabant denken we daar heel anders over

EINDHOVEN - De Amerikaanse president Trump heeft lak aan het klimaatakkoord van Parijs en kondigde aan dat zijn land het niet gaat naleven. In Booming Brabant laat Michael van Hulst van Eneco zijn licht schijnen over de gevolgen van deze beslissing. En hoe staat het eigenlijk met het Brabantse energieakkoord uit 2015?

Arjan Swinkels, eigenaar van De Stoerderij uit Son en Breugel, is zeker geen standaardboer. Hij en zijn waterbuffels doen het nét even anders. In de studio licht Swinkels zijn werkwijze toe. De Stoerderij werd door de provincie bekroond tot 'Groen bedrijf van de maand'.





Een auto en vliegtuig in één, dat is Pal-V. In Raamsdonksveer werken ze er al jaren aan en eind volgend jaar vliegt en rijdt de eerste eigenaar ermee rond. In de twintigste uitzending van het businessprogramma is een reportage te zien over dit futuristisch vervoersmiddel.Het mobiele alarmsysteem SOSvolaris maakt de werkomgeving voor mensen die vaak alleen werken zoals bijvoorbeeld glazenwassers en dakdekkers een stuk veiliger. Het systeem geeft in noodgevallen direct aan welke werknemer hulp nodig heeft. Ook over dit systeem is een reportage te zien.