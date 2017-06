Politie haalt Tilburger in gepantserde auto van de weg na achtervolging

TILBURG - Een 36-jarige man uit Tilburg is dinsdagavond opgepakt, omdat hij in zijn auto een zender had ingebouwd die het radioverkeer van de politie zou kunnen storen. Opmerkelijk was ook dat wagen waarin de verdachte reed geheel was gepantserd.

De auto trok rond halfacht in Oisterwijk de aandacht van agenten. De politie zette de achtervolging in tot aan de N65.



Kogelwerendvest

Daar werd de man gecontroleerd. In de 'bijzondere' auto lag ook een kogelwerend vest en kleding van motorclub Satudarah. De politie sloeg aan op de stoorzender, een zogenoemde jammer.



De stoorzender wordt vaak gebruik bij misdrijven. Met het apparaat kunnen bijvoorbeeld traceersystemen van geldwagens of gestolen vrachtwagen uitgeschakeld worden. "Jammers zijn dus verboden", aldus de politie.



Verhoord

De auto is in beslag genomen en de verdachte is aangehouden. De man is woensdag na verhoor vrijgelaten. Zijn gepantserde auto krijgt hij voorlopig niet terug. Het voertuig blijft voor onderzoek bij de politie.