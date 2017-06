'Brabantse huisartsen en specialisten werkten zo'n twintig jaar met zaad van kliniek Karbaat'

ROOSENDAAL - Brabantse ziekenhuizen en huisartsen werkten vanaf midden jaren 80 met zaad uit de kliniek van de omstreden Jan Karbaat. Dat zegt Henk Ruis, vruchtbaarheidsarts van de inmiddels gesloten Geertgenkliniek in Elsendorp. “Iedereen nam van hem af; hij was een tijd lang de enige leverancier.” In Brabant gebeurde dat volgens hem zo'n twintig jaar.

Spermadokter Karbaat is in opspraak gekomen, omdat hij zijn eigen zaad gebruikte voor inseminatie. Dat deed hij in ieder geval in de periode dat vrouwen vers sperma ingebracht kregen. Inmiddels staat van negentien mensen zo goed als zeker vast dat ze afstammen van Karbaat zelf. Of hij zijn eigen zaad later ook gebruikte voor rietjes met bevroren zaad, is niet bekend. Wel zijn daar vermoedens over.



Wilde graag veel kinderen

Ook de Roosendaalse Petra Honing, die is 'gemaakt' in de kliniek van Karbaat vraagt zich af of ze de dochter van de man zelf is. "Maar ik kan me goed voorstellen dat ook bij andere klinieken nazaten van hem opduiken. Die man had al ruim 20 eigen kinderen; hij wilde wel heel graag kinderen maken. Hij dacht ongetwijfeld dat hij vrouwen daarmee een plezier deed, maar ik vind het respectloos."



Schandaal wordt groter

Het schandaal rondom het 'sjoemelzaad' breidt zich nu in Brabant uit. Eerst leek het beperkt tot de vruchtbaarheidskliniek in Elsendorp. Nu zegt de vruchtbaarheidsarts Ruis dat hij slechts één van de velen was die werkten met het zaad uit de kliniek van Karbaat.



Dat alleenstaande vrouwen, lesbische stellen en echtgenotes met onvruchtbare mannen bevrucht werden met zaad uit Karbaats kliniek, was decennialang de staande praktijk volgens hem. "Dat wisten we van elkaar. Ik weet zeker: Brabantse gynaecologen gaven zijn nummer aan patiëntes door. Die bestelden dat materiaal dan en gingen het ophalen. Daarna lieten ze het zaad inbrengen door de specialist in het ziekenhuis, door hun huisarts of door een bekende. Of ze deden het zelf.”



100 gulden voor twaalf rietjes

Soms kwam een mannetje de rietjes naar het ziekenhuis brengen. "Die zaten in een stikstofcontainertje, om ze bevroren te houden. Zes tot twaalf rietjes waren dat - afhankelijk van de kwaliteit. Als het zaad minder beweeglijk was, raadden artsen twee doseringen in één keer aan. De vrouwen betaalden voor de verpakkingen zo’n 100 gulden (45 euro)."



Gynaecoloog Ruis zei eerder dat zijn kliniek gedurende een jaar zaad van de kliniek van Karbaat bij vrouwen inbracht. "In theorie kan daar sperma van hemzelf in gezeten hebben, maar ik heb geen reden om aan te nemen dat dit zo was." Hij deed zo’n 700 inseminaties per jaar; gemiddeld ontstonden daaruit 150 donorkinderen. Zijn kliniek ging in 2014 failliet en maakte een doorstart als Nij Geertgen.



