'Brandhout of fantastisch', directeuren RKC en Willem II kijken uit naar bokswedstrijd

WAALWIJK - Donderdagavond is de langverwachte Titanenstrijd tussen RKC-directeur Remco Oversier en Willem II-baas Berry van Gool. Op het boksgala 'Leeuwen van de Langstraat' stappen beide heren in de ring om een potje tegen elkaar te knokken. "Natuurlijk staat er prestige op het spel, het is RKC-Willem II hoor."

Het begon begin maart als een geintje toen de voetbaldirecteuren Remco Oversier en Berry van Gool aan elkaar werden gekoppeld voor een heuse bokswedstrijd. En natuurlijk is het nog altijd een geintje, maar stiekem ook eentje met een serieuze ondertoon. Beide heren willen maar al te graag winnen.



Prestige en de underdog

"Natuurlijk staat er prestige op het spel", zegt RKC-directeur Remco Oversier over het duel dat in een boksring op de middenstip van het Mandemakers Stadion wordt uitgevochten. "Het is toch RKC-Willem II hoor."



Berry van Gool, zijn opponent van voetbalclub Willem II, neemt heel slim de rol van underdog aan. "Remco is 30 kilo zwaarder en een kop groter", zo zegt die namelijk. "Maar ik vrees hem niet, ik ben er mentaal klaar voor."



Geheim wapen?

"Ik zal met een tactisch plan moeten komen", denkt Van Gool. "Op het gebied van boksen heb ik namelijk geen geheim wapen. Ik was met voetbal een flegmatieke linksbuiten. Je weet bij mij niet vantevoren wat je kan verwachten. Het is brandhout of fantastisch."



"Ik hou mijn geheime wapen vooral geheim", lacht RKC-baas Oversier. "Laat ik het zo zeggen, ik ben een tegendraadse bokser."



Leuke avond

Beide heren hebben er zin in, zeker na de staredown die onlangs plaatsvond. Het belooft dan ook een leuke avond te worden in Waalwijk. Meerdere sponsors van RKC gaan donderdagavond met elkaar het gevecht aan en zelfs wethouder Bakker van Waalwijk gaat een partijtje knokken.



De avond is voor en door ondernemers. Via de website van Omroep Brabant is het gevecht tussen Oversier en Van Gool te volgen. Donderdagochtend is er op Omroep Brabant televisie vanaf 7.00 uur ook een voorbeschouwing met beide gladiatoren in het programma Wakker!.