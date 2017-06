Diny na woning ook parkietje kwijt na verwoestende brand Eindhoven

EINDHOVEN - Diny Leenders was afgelopen weekend na een grote brand haar Eindhovense woning en aanvankelijk haar parkietje kwijtgeraakt, maar parkietje Charlie keerde maandag terug naar zijn baasje. Helaas was het parkietje na de brand zo gehavend dat hij woensdag alsnog is overleden. "Ik ben in ieder geval blij dat hij niet in de brand is omgekomen", vertelt Diny ontroerd.

Het was aanvankelijk nog een verhaal met een 'happy ending'. Charlie was al een dag zoek en Diny ging er al vanuit dat Charlie de brand niet had overleefd. Via Omroep Brabant kwam een tip dat de parkiet zo'n zes kilometer verderop was gevonden. Baasje en beestje werden weer herenigd.



Charlie had in zijn vluchtpoging nog aardig wat verwondingen opgelopen. "Hij had een brandwond aan zijn borst en vleugel. Hij gedroeg zich heel rustig en at bijna niets", vertelt Diny, die nu tijdelijk bij vrienden moet wonen. "Maar ik dacht dat zijn gedrag misschien ook door de nieuwe omgeving en de kleine kooi kwam."



Nieuwe kooi

Diny besloot bij de dierenwinkel een grotere vogelkooi te kopen, in de hoop dat Charlie daar beter van zou worden. "Ik kwam terug en hij was net tien minuten eerder overleden", aldus Diny. "Ik ben in ieder geval blij dat ik hem na de brand heb kunnen zien."



Een Eindhovense vogelopvang had aanvankelijk hulp aangeboden om Charlie te verzorgen. Toen Diny vertelde dat Charlie was overleden, hebben ze Diny nog aangeboden om een nieuwe vogel te komen halen bij de opvang.



Vervangende woning

"Heel attent van ze, maar daar ben ik nog niet aan toe. Ik wil bovendien nog een nieuwe woning voordat ik daar aan ga beginnen", vertelt Diny. "Het woonbedrijf is er druk mee bezig om voor mij een vervangende woning te regelen."