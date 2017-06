Stemmen voor verkiezingen 'vergeten' in Den Bosch: Kamer bezorgd

DEN HAAG - De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de problemen die zich in maart bij het hoofdstembureau in Den Bosch hebben voorgedaan bij de Tweede-Kamerverkiezingen. Door een fout zijn daar van de gemeente Boxmeer alleen de stemmen op de VVD, de PvdA, PVV en SP in het systeem ingevoerd.

Ruim 7600 stemmen werden niet meegeteld. Op aandringen van het CDA besloot een ruime meerderheid van het parlement zich woensdag over de kwestie te buigen.



'Aanzienlijk verschil'

Hanke Bruins Slot, van deze partij: “Dit had natuurlijk niet mogen gebeuren. Dit is een aanzienlijk verschil in stemmen.'' Zij hamerde op de noodzaak dat het verkiezingsproces correct en ‘vooral ook' betrouwbaar moet zijn. De christen-democraat wees ook op andere incidenten die de afgelopen tijd aan het licht zijn gekomen.



Eindhovenaar Henk Krol, die namens 50PLUS in de Kamer zit, kritiseerde het feit dat de Kiesraad nog steeds niet de complete uitslag op zijn website heeft gepubliceerd. Normaal gebeurt dit meteen na de verkiezingen.



'Einduitslag niet anders'

Toch wist de Kiesraad dinsdag te melden dat de einduitslag niet anders zou zijn geweest als de stemmen wel waren meegeteld. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken meldde aan de Tweede Kamer dat de fout 'helaas niet meer kan worden hersteld.'



Burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer sprak van een ‘vervelende’ situatie. Hij zei ook dat het pijnlijk was dat er zoveel stemmen verloren zijn gegaan. De gemeente is opgelucht dat de fout geen gevolgen heeft gehad voor de uitslag. Voor Van Soest is het een extra argument om te pleiten voor herinvoering van de stemcomputer.