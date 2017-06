Chaotische avondspits door reparatie Haringvlietbrug en gekantelde vrachtwagen Moerdijkbrug

MOERDIJK - Grote problemen op de snelwegen A29 en A16. Op de Moerdijkbrug is woensdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De weg werd richting Breda afgesloten tussen 's-Gravendeel en knooppunt Klaverpolder. Rond vijf uur kon één rijstrook open. Door problemen met de Haringvlietburg is Brabant via de A29 bij Willemstad ook moeilijk te bereiken. Stel je reis uit, is het advies van de VerkeersinformatieDienst (VID).

Volgens de VID kantelde de vrachtwagen op de Moerdijkbrug vermoedelijk door de hevige wind. De vrachtwagen ligt dwars op de weg. Een auto van Rijkswaterstaat heeft een rijstrook vrij kunnen maken door de vrachtwagen een stuk opzij te trekken.





Het gaat waarschijnlijk uren duren voor de rijbaan weer helemaal open is. Hoelang precies is niet duidelijk. De harde wind maakt het werk voor het bergingsbedrijf moeilijk. Verkeer kan de A16 voorlopig beter mijden, aldus de VID.Tussen tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Klaverpolder stond op het dieptepunt vijftien kilometer file. Ook richting Rotterdam staat file door kijkers naar het ongeluk. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via de A15, A27 (Merwedebrug) en A59. Daar loopt de weg volgens de VID ook al flink vol.Ook de route via de A29 is een slechte optie. Op de Haringvlietbrug raakte woensdagochtend een stalen plaat los. Vanwege onderzoek en reparatiewerkzaamheden is de hele dag al één rijstrook dicht. Dit duurt naar verwachting tot na de avondspits. Aan het begin van de avond stond er tussen Rotterdam-Zuidplein en de Haringvlietbrug al negentien kilometer file.Problemen zijn er ook op het spoor. Tussen Breda en Gilze-Rijen is een ongeluk gebeurd. Hierdoor ligt het treinverkeer daar stil en rijden er ook geen intercity's tussen Dordrecht en Breda en tussen Den Bosch en Tilburg. De stremming duurt tot kwart over zes.