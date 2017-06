'We zijn haar enorme dank verschuldigd', Sandra Reemer maakte het Liliane Fonds groot

DEN BOSCH - Twintig jaar lang zette de dinsdag overleden zangeres en presentatrice Sandra Reemer zich in voor het Liliane Fonds. "Het was een enorme schok toen we gisteren de pushberichten binnenkregen met het nieuws. Ze was een bijzonder vriendelijk en sprankelende figuur met een aanstekelijke lach", reageert Kees van den Broek, directeur van het Liliane Fonds.

Sandra Reemer overleed woensdag aan borstkanker. "Begin dit jaar kwam ze nog langs op kantoor, niet wetende dat het de laatste keer zou zijn", herinnert Van Den Broek zich. "Ze vertelde toen wel dat ze ziek was, maar ze ging vol positiviteit het traject van behandelingen in. Haar overlijden kwam als een enorme schok, dit hadden we totaal niet zien aankomen."

'Op reis door indonesië'

In 1990 verbond de Brabantse zangeres zich aan het eveneens Brabantse Lilianefonds dat zich inzet voor gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden.



"Ze was op reis geweest in Indonesië en werd geraakt door wat er daar met gehandicapte kinderen gebeurde. Ze kwam bij ons om te vragen wat wij daar deden en wat zij kon doen", schetst de directeur het begin van een lang samenwerkingstraject. "Er was meteen een enorme wederzijdse waardering."



'Meest succesvolle donateursavond ooit'

Haar bekendheid in Nederland droeg er destijds aan bij dat het Lilianefonds een enorme groeispurt doormaakte. "Zij was onze ingang bij de media. Bijvoorbeeld de grote donateursshow voor ons fonds", blikt Van Den Broek trots terug. Samen met Jos Brink presenteerde ze in 2005 een reprise van het populaire televisieprogramma 'Wedden Dat'.



"Dat werd de meest succesvolle donateursavond ooit op de Nederlandse televisie. In één avond kwamen er meer dan vijftienduizend donateurs bij. Daar werd ook nog lang over nagepraat in de sector."





Sandra Reemer maakte het Liliane Fonds groot. Een uitspraak waar directeur Van den Broek zich volledig achter schaart. "In 1990 bestonden we tien jaar en waren we nog maar een kleine stichting. We zijn haar enorm veel dank verschuldigd voor de groei die we hebben doorgemaakt."

'Ze was betrokken en helemaal zichzelf'

Sandra Reemer gebruikte juist haar bekendheid om het fonds groot te maken. "Maar als ze voor ons aan het werk was verdween de artiest. Het presteren op een podium speelde dan niet, ze was heel betrokken en kon dan helemaal zichzelf zijn. Daar haalde ze veel voldoening uit", weet de directeur.



De 66-jarige artiest uit Sint-Michielsgestel had zelf geen kinderen. "Ze was wel enorm betrokken bij kinderen. Ze had een enorme innerlijke drijfveer. Er was natuurlijk de buitenkant voor op het podium, maar ze was ook op zoek naar haar binnenkant. Dit werk was voor haar één van de manieren om daar een zinvolle invulling aan te geven."

Het Liliane Fonds en Sandra Reemer hadden vanaf het begin van de samenwerking een enorme klik. "Ze was een hele warme persoon en kon goed contact maken met de kinderen en de mensen met wie we samenwerken."



'Mensen herinnerden zich haar na tien jaar nog'

Sandra reisde voor het fonds onder meer naar Indonesië, Ghana en Peru. Onlangs reisde de directeur van de stichting naar dat laatste land. "Sandra was daar een jaar of tien geleden geweest en nog steeds herinnerden de mensen zich daar haar bezoek."

In 2010 nam Sandra afscheid als ambassadeur van het Lilianefonds. Toen richtte ze haar eigen Sandra Reemer Foundation op. "Daarmee hielp ze kwetsbare kinderen die buiten de boot vielen. Bijvoorbeeld broertjes of zusjes van kinderen die wij met het Lilianefonds helpen."