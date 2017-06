Vals alarm voor pannetje op vuur: brandweer verrast douchende bewoners met stormram

BLADEL - Sta je lekker te douchen, staat opeens de brandweer in je huis. Bewoners van de Dr. A. Zijlmansstraat in Bladel sloegen woensdagmiddag alarm omdat er brand was uitgebroken in een woning. Omdat de buren dachten dat de bewoners niet thuis waren, viel de brandweer de woning binnen met een stormram.

De buurtbewoners zagen rook bij de keuken en belden de brandweer. Zij zouden de brandweer hebben verteld dat er niemand thuis was. Maar er bleken toch nog twee mensen binnen te zijn. Zij stonden dus alleen onder de douche.



Geroosterde nootjes

Een pan met nootjes die nog op het vuur stond, bleek de boosdoener. De bewoners gaven volgens een omstander aan dat ze niks van de commotie hebben meegekregen. Ze hadden niks geroken of gehoord.



De brandweer heeft de woning geventileerd en is daarna weer vertrokken.