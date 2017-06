Speuren naar herinneringen in inboedel failliete disco De Ster Nieuwkuijk

NIEUWKUIJK - Herinneringen ophalen aan 'die goede oude tijd', koopjesjagen of gewoon nog even je kans grijpen om nog één keer binnen te kijken. De mensen die woensdagmiddag tijdens de kijkmiddag bij uitgaanscentrum De Ster in Nieuwkuijk binnenstappen, hebben allemaal zo hun reden. De discotheek is failliet en dus wordt het voormalig uitgaanscentrum stukje voor stukje en beetje bij beetje bij opbod verkocht.

Mensen kunnen online bieden op de spullen. Werkelijk alles wordt verkocht. Van barkrukken tot flessen drank en van bussen specerijen tot de geluidsapparatuur. Geïnteresseerden kunnen tot woensdagavond bieden. Met papier en pen trekken woensdagmiddag een paar honderd man door de zalen van De Ster. Maar wie koopt er nou iets tijdens zo'n veiling en vooral waarom.



'Vooral de schuimparty's waren leuk'



"We kwamen hier altijd stappen. Dat waren echt hele leuke avonden. Vooral de schuimparty's waren heel gezellig. Het was dan één groot feest en ellende haha. We kijken nu hier rond of we nog wat dingen zien waarmee we de herinneringen vast kunnen houden. Er gaat echt vanalles door me heen als we hier rondlopen. Deze barkrukken bijvoorbeeld. Hier hebben we heel veel opgezeten, zijn we vaak vanaf gevallen en hebben we echt heel veel lol mee gehad.""Ik kom uit Nieuwkuijk en handel in LP's. Toen ik zag dat ze hier de verzameling LP's verkochten, wilde ik wel even komen kijken. Maar het valt een beetje tegen. Ik ben blij dat ik er niet te ver voor heb hoeven fietsen. Er staan hier tussen de acht- en negenhonderd LP's en ik denk dat maar tien procent bruikbaar is. Een goede LP voor de handel is geen verzamelplaat en ook niet Nederlandstalig. Deze van André Hazes bijvoorbeeld, die krijg je zelfs niet kwijt aan de kringloopwinkel.""Ik heb hier zestien jaar gewerkt als geluidstechnicus. Twintig jaar geleden ben ik weg gegaan. In de glorietijd kwamen hier de grootste namen. Lee Towers, Vader Abraham en Corry Konings bijvoorbeeld. Het is zonde dat De Ster geen heldere ster aan de hemel meer is maar de kelder is ingezonken. Mijn mooiste herinnering aan m'n tijd hier zijn de carnavals. Dat was fantastisch. Ik heb hier echt de mooiste tijd van m'n leven gehad. Misschien wil ik wel een bod doen op de oude draaitafel."