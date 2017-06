'Ben ik ook een kind van spermadokter Karbaat?' FIOM overspoeld met telefoontjes

DEN BOSCH - De telefoon bij het FIOM in Den Bosch staat roodgloeiend. Het aantal mensen dat wil weten of ze een kind van sjoemelarts Karbaat zijn, is explosief gestegen. Dat komt door de berichtgeving over de vruchtbaarheidsarts, die vrouwen ook insemineerde met zijn eigen zaad.

Ook de Roosendaalse Petra Honing wil verwantschapsonderzoek laten doen. "Ik wist dat ik in de kliniek van Karbaat verwekt ben. Dat heeft mijn moeder mij in 1992 verteld toen we naar een tv-programma van Oprah Winfrey zaten te kijken over familiegeheimen. 'Wat is jouw geheim?', vroeg ik. Toen hoorde ik dat ik uit een potje kwam."



Jaren was ze er niet mee bezig, tot ze een eigen kind kreeg. "In 1996 nam ik contact met Karbaat op. Ik wilde weten waar ik vandaan kwam. Hij nodigde me uit in zijn villa in Barendrecht. Een vriendelijke man. Hij zei wel meteen dat mijn documentatie er niet meer was."



'Ze leek sprekend'

Karbaat trok meteen een foto uit de bureaula en zei: ik weet van welke donor jij bent. Petra zag een vrouw van een jaar of vijf jonger, die sprekend op haar leek. "Was het zijn eigen dochter, vroeg ik me af. Je hebt toch niet zomaar een foto in je bureaula liggen?"



Later zag ze een berichtje over donoren en raakte nieuwsgierig. Ze meldde zich aan voor de besloten Facebookgroep van donoren en hun kinderen. "Toen ik me daarin voorstelde, kreeg ik een privéberichtje van iemand die zei: je lijkt op andere Karbaatdochters."



Ze vergeleek zichzelf met een foto van de spermadokter toen die nog jong was. "Het zou kunnen dat ik op hem lijk, maar ik weet het niet zeker. Ik zie wel vrouwen over wie ik denk: dat zouden halfzussen van me kunnen zijn."



Topje van de ijsberg

Honing heeft zich aangemeld voor een verwantschapsonderzoek bij het FIOM. Net als vele, vele anderen. Van negentien mensen staat inmiddels zo goed als zeker vast dat ze afstammen van de sperma-arts. Voor háár is het nog afwachten.



"Het lijkt me tof om halfzussen te leren kennen. Ik vermoed dat het zaad van Karbaat over de hele wereld verspreid is. Die man leed aan een complex: hij wilde zó graag kinderen maken. Vermoedelijk dacht hij: 'Ach, die vrouwen willen zo graag kinderen, die doen niet moeilijk.' Ik denk dat wat nu bekend is, nog maar het topje van de ijsberg is."



