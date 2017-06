Nieky Holzken hunkert naar herovering wereldtitel: 'Lang zat getraind'

PARIJS - Hij is er helemaal klaar mee. Met trainen welteverstaan. Nieky Holzken kan nauwelijks wachten tot zijn avondje Parijs. De kickbokser onderneemt zaterdagavond in de Franse hoofdstad een poging Cedric Doumbé te onttronen als wereldkampioen.

De 33-jarige Helmonder heeft er niet alleen zin in. Hij en zijn trainers Sjef Weber en Stef Muller weten het zeker: "De wereldtitel nemen we terug naar Helmond."



'Vieren doen we na zaterdag'

De afgelopen negen weken telde slechts één ding voor Holzken: zich zo goed mogelijk prepareren op het titanengevecht. "De voorbereiding was optimaal, al heb ik er veel voor moeten laten. Ook feestjes. Maar vieren doen we wel na zaterdagavond", klinkt het vastberaden.



Holzken is eerder deze woensdag aangekomen in Parijs. Weber, die behalve trainer ook zijn schoonvader en reisgenoot is: "We hebben lang zat getraind. Hier doen we niet veel meer, wat wandelen en dan toeleven naar de weging en de wedstrijd. En dan vlammen: zeven maanden zonder wereldtitel is meer dan genoeg geweest."



Nieky denkt er hetzelfde over: "We gaan het de komende dagen inderdaad rustig aan doen. Misschien is er zelfs tijd voor de Eiffeltoren. Daar ben ik nog nooit in geweest."



Holzken zint op revanche

De profbokser gaat er de komende dagen ontspannen toeleven naar de partij, waarin hij revanche wil gaan nemen voor de nederlaag van eind vorig jaar. Voor de ogen van miljoenen tv-kijkers verloor hij in het Duitse Oberhausen van Doumbé.



Holzken en Weber hebben de voorbije maanden benut om de aanstaande tegenstander grondig te bestuderen. Weber: "We hebben ons helemaal op hem gefocust. Ik ga natuurlijk niet zeggen wat zijn zwakke plekken zijn, maar ik weet zeker dat we er alles aan hebben gedaan om hem te kunnen verslaan. De grote kracht van Nieky is dat hij altijd zichzelf blijft en ten opzichte van Doumbé veel completer en sneller."



Hol van de leeuw

Doumbé (24) moet in het hol van de leeuw worden verslagen. De Fransman speelt immers een thuiswedstrijd in de AccorHotels Arena. "Er zullen best veel Fransen voor hem zijn, de media zullen zich niet onbetuigd laten en hij heeft pas een contract bij Glory getekend", zet Holzken de tegenkrachten op een rij.



Angst komt echter niet voor in het vocabulaire van de man, die ruim vier jaar profbokser is en in 2015 bokser van het jaar was.



Fans in dubbeldekker naar Parijs

Volgens Weber zitten er zaterdagavond minstens driehonderd Holzkenfans op de volgepakte tribunes. Negentig van hen stappen zaterdagmorgen in Helmond in een door hem en Nieky 'gecharterde' dubbeldekker.



Weber: "Ze komen echt uit heel Nederland: van Groningen tot Heerlen en van Den Haag tot Nijmegen. Verder weet ik dat er speciaal voor Nieky mensen uit België en Duitsland afreizen naar Parijs. Nieky is gewoon geliefd bij iedereen."



Messen zijn geslepen

Nou ja, behalve dan voor de supporters van Doumbé. De thuisfavoriet en titelverdediger zal er veel aan gelegen zijn de 'rematch' te winnen. Maar dat wil zijn Helmondse opponent ook.



Holzken ziet niet op tegen de druk, die op zijn schouders rust. "Of er nu één toeschouwer zit of duizenden: je moet het toch zelf doen. Ik ben uiteraard wel blij dat er zoveel mensen speciaal uit Nederland komen."