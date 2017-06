Dat gaat maar net goed: vrachtwagen slingert over de A16

PRINSENBEEK - Noem het maar een knap staaltje stuurmanskunst. Een vrachtwagenchauffeur wist woensdagochtend op de snelweg A16 bij Prinsenbeek zijn slingerende truck op het nippertje veilig aan de kant te zetten. Dat weet de website chauffeursnieuws.com.

De trekker met oplegger begon ter hoogte van de tunnelbak enorm heen en weer te bewegen. Net voordat de vrachtwagen dreigde te kantelen, kon de chauffeur de combinatie weer rechttrekken. Zo is te zien in een filmpje dat chauffeursnieuws.com op Facebook heeft gezet.



Het filmpje van het bijna-ongeluk werd gemaakt door een automobilist die achter de vrachtwagen reed. Wat een geluk of moeten we zeggen eerder een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd.