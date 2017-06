19 jaar cel voor doodschieten politieagent Ferry Bakx

RIJSBERGEN - De man die politieagent Ferry Bakx doodschoot op Bonaire heeft woensdag 19 jaar celstraf gekregen. Dit melden lokale media. De zes andere verdachten werden veroordeeld tot celstraffen van 12 tot 20 jaar. Bakx kwam oorspronkelijk uit Rijsbergen en werkte sinds 2013 op het eiland. Een achtervolging op de bende overvallers werd hem fataal.

Het Openbaar Ministerie wilde de hoofdverdachte 25 jaar de cel in hebben, maar de rechtbank gaf hem een lagere straf omdat ze vindt dat hij berouw heeft getoond. Ook weegt mee dat hij niet eerder is veroordeeld.



ZIE OOK: Venezolaan in tranen na bekennen moord op Rijsbergse agent Ferry Bakx



Hogere straf voor opdrachtgever

De rechters hebben de opdrachtgever van de overval de hoogste straf gegeven. De ‘criminele koppelbaas’ uit Bonaire gaat 20 jaar de gevangenis is. Hij zocht via WhatsApp contact met ‘klusjesmannen’ uit Venezuela om overvallen en zelfs mogelijk een gijzeling te plegen op het Caribische eiland. Ook liet hij ze wapens en drugs meenemen.