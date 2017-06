Motorcoureur Jochem van den Hoek verongelukt

WERKENDAM - Motorcoureur Jochem van den Hoek is woensdagochtend verongelukt tijdens de Superstock-wedstrijd van de Isle of Man TT in Groot-Brittanië. Dat meldt de organisatie. De 28-jarige coureur uit Werkendam crashte in de eerste bocht.

Van den Hoek werd ter plekke behandeld door medici maar overleed uiteindelijk toch aan zijn verwondingen.



Debuut

De coureur deed vorig jaar voor het eerst mee met de TT van Isle of Man en eindigde toen op de 44ste plek. Afgelopen zondag werd Van den Hoek nog 27ste in de Superbike TT.



De organisatie van de race op het eiland, ACU Events Ltd., uit in een bericht op de website haar medeleven aan de vrienden en familie van de coureur.