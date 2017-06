Sam Oomen ijzersterk in tijdrit en wil witte trui in 'Dauphiné' behouden

BOURGOIN-JALLIEU - Stef Clement en Sam Oomen hebben een bijzonder goede tijdrit in het Critérium du Dauphiné achter de rug. De 34-jarige Bredanaar Clement eindigde als vierde. Oomen werd op vijftig seconden van de Australische ritwinnaar Richie Porte twaalfde.

De 21-jarige Tilburger pakte door zijn tijd de leiding in het jongerenklassement van deze Franse etappewedstrijd.



Clement sneller dan Froome

De tijdrit ging over 23,5 kilometer van La Tour-du-Pin naar Bourgoin-Jallieur. Porte won in 28 minuten en zeven seconden. Clement werd de beste Nederlander. Hij was een half minuutje minder snel dan de Australiër, maar wel vijftien seconden rapper dan Chris Froome, de Britse favoriet voor de eindzege.



Oomen had op zijn beurt dertien teller meer nodig dan Froome. Dankzij deze prestatie is de Sunweb-renner de top 10 binnengekomen. Het klimtalent prijkt op plaats negen, op 1 minuut en 17 seconden van de Belgische nummer één Thomas de Gendt.



Reikt Oomen nog hoger?

Op het resterende programma van de ‘Dauphiné’, die tot en met zondag duurt, staan nog enkele zware bergritten. Hét terrein voor Oomen om zijn witte trui te verdedigen en wellicht een nog hogere plaats in de eindklassering te bemachtigen.



De Tilburger tegenover De Telegraaf: “Ik zal die trui niet zomaar weggeven.”