EK voetbal voor vrouwen: geen kaartje mee voor Nederland - België in Tilburg

TILBURG - De EK-wedstrijd tussen de voetbalsters van Nederland en België op 24 juli in Tilburg is uitverkocht. De vrouwelijke variant van de Derby der Lage Landen wordt gespeeld in het Koning Willem II Stadion.

Ook voor de openingswedstrijd, op 16 juli tegen Noorwegen in Utrecht, is geen kaartje meer te koop.



'Geweldig nieuws'

,Dit is geweldig nieuws voor het toernooi en de Oranje Leeuwinnen'', liet EK-directeur Bert van Oostveen opgetogen weten. ,,Gelukkig hebben we nog meer wedstrijden in de aanbieding.”



In Tilburg worden deze zomer nog drie wedstrijden afgewerkt: Frankrijk – IJsland, Duitsland – Italië en Portugal – Engeland. Ook het Rat Verlegh Stadion in Breda is gastheer voor het EK vrouwenvoetbal. Hier worden Duitsland – Zweden, Noorwegen – België, Engeland – Spanje en Zwitserland – Frankrijk gespeeld.