Peter R. de Vries blij met straffen Posbankmoord: 'Hoger beroep is kansloos'

ARNHEM - Peter R. de Vries is 'ingenomen' met de straffen die Frank S. en Souris R. hebben gekregen voor de Posbankmoord. De mannen uit Boekel en Veghel werden woensdag respectievelijk tot veertien en zestien jaar gevangenisstraf veroordeeld. De twee doodden ruim veertien jaar geleden Alex Wiegmink.

"De rechtbank heeft er nog een schepje bovenop gedaan. De eis was voor beiden dertien jaar en dat vond ik aan de magere kant", aldus de misdaadverslaggever. "Ik ben blij dat de rechtbank hetzelfde inzicht had."



Hij is ook blij dat de mannen verschillende straffen kregen. Frank S. gaat minder lang de cel in, omdat hij zichzelf aangaf en berouw heeft getoond. R. bleef juist altijd ontkennen. Of hij in hoger beroep gaat tegen zijn straf is nog niet duidelijk. Volgens De Vries is dit ook 'kansloos'. "Hij gaat er dan niet veel beter van afkomen", zegt hij.



Gekwalificeerde doodslag

De rechtbank veroordeelde het tweetal voor gekwalificeerde doodslag. Dit houdt in dat iemand is gedood om een ander strafbaar feit te maskeren. S. en R. wilden de auto van Wiegmink hebben, maar omdat hij die niet zomaar meegaf liep het volledig uit de hand.



De huisschilder ging op 20 januari 2003 hardlopen op de Posbank en kwam nooit meer thuis. De politie vond zijn lichaam enige tijd later in een uitgebrande auto in Erp. Hij bleek te zijn doodgeschoten in het natuurgebied in Rheden en daarna naar Brabant te zijn vervoerd.



'Lichaam was ontoonbaar'

Het duo is niet veroordeeld voor het wegmaken van het lijk. Dat feit is inmiddels verjaard. "Wat mij betreft had dat erbij gemogen", vindt Peter R. de Vries.



"De nabestaanden vonden het heel erg dat het lichaam in brand is gestoken en ze daardoor niet behoorlijk afscheid van hem kunnen nemen. Zijn lichaam was ontoonbaar."