Gratis vermaak moet overlast tijdens ramadan verminderen

BOXTEL/HELMOND - In Boxtel was vorig jaar een samenscholingsverbod omdat jongeren overlast veroorzaakten tijdens de ramadan. Om de overlast dit jaar te voorkomen, worden er allerlei activiteiten voor jongeren georganiseerd.

Tijdens de ramadan mogen moslims een maand lang niet eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang. Op het moment dat jongeren rond 22:00 uur dan eindelijk mogen eten, stuiteren ze van de energie. Ze hangen regelmatig op straat.

Gratis

In Boxtel kunnen ze sinds dit jaar daarom gratis film kijken, gamen, fitnessen en zaalvoetballen op een basisschool. Soufiane en Mohammed, twee jongeren uit Boxtel, organiseren dit alles. "We zorgen dat ze binnen sporten. Daardoor veroorzaken ze niet onbewust overlast", zegt Mohammed (21) in de aankondigingsvideo.



Ook in andere Brabantse steden worden jongerenactiviteiten georganiseerd. Zo ook in Helmond. Ze kunnen daar sinds een paar jaar gratis zaalvoetballen tijdens de vastenperiode. Dit gebeurt iedere dinsdag- en donderdagnacht in Sporthal de Braak.



Suikerfeest

De activiteiten duren nog tot en met het einde van de ramadan. De vastenperiode wordt vanaf zondag 25 juni traditioneel afgesloten met het driedaagse Suikerfeest.