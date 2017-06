Liverpool laat Van Dijk gaan en zegt sorry tegen Southampton

EINDHOVEN - De droomtransfer van Virgil van Dijk naar Liverpool gaat niet door. De Engelse topclub liet woensdag weten dat de belangstelling voor de centrale verdediger van Southampton is verdwenen. Liverpool biedt zijn excuses aan voor ontstane ‘misverstanden’ tussen de twee clubs, omdat er geen toestemming was voor een gesprek.

Southampton diende dinsdag een klacht in vanwege het gesprek over een mogelijke overstap. Volgens de reglementen had Liverpool eerst toestemming moeten vragen aan Southampton om te praten met Van Dijk, die nog tot medio 2022 onder contract staat.



'60 miljoen'

De topclub ging een dag later diep door het stof en besloot volledig af te zien van Van Dijk. Liverpool was bereid ruim 60 miljoen voor de Eindhovenaar neer te tellen, maar die deal gaat dus niet meer door. “We respecteren de positie van Southampton in deze zaak'', aldus Liverpool.



Southampton heeft de laatste maanden meer dan eens duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is Van Dijk te verkopen. De verdediger is op de weg terug van een enkelblessure, die hij in januari opliep. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de club. Hij is hard aan het trainen om bij de start van het nieuwe seizoen weer fit te zijn.



Meer interesse

Zijn afkoopsom zou momenteel 60 miljoen pond (circa 69 miljoen euro) bedragen. Ook Chelsea en Manchester City hebben onlangs interesse getoond.