Marianne Vos tweede in openingsrit Women's Tour

KETTERING - Marianne Vos heeft woensdag de tweede plaats bemachtigd in de openingsrit van de OVO Energy Women’s Tour in Groot-Brittanië. De wielrenster won in Kettering de sprint van het peleton.

De eerste etappe ging over 148 kilometer van Daventry naar Kettering. Ellen van Dijk eindigde als zeventiende. Olympisch kampioene Anna van der Breggen kwam acht seconden later binnen. In totaal doen vijftien Nederlandse wielrensters mee.



De Women's Tour is een vijfdaagse wielerwedstrijd in de WorldTour. Vorig jaar pakte Elizabeth Deignan-Armitstead de eindzege. De tweede etappe kent donderdag start en finish in Stoke-on-Trent en gaat over 144,5 kilometer.