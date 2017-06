Jongeren met een verstandelijke berperking gaan helemaal los op hardcore

Hakken in woondorp de Donksbergen in Duizel

DUIZEL - Het was keihard hakken woensdagavond in woonpark de Donksbergen in Duizel. De bewoners met een verstandelijke beperking gingen helemaal los op de hardcore van DJ’s die volgende maand ook op Dominator staan. “De passie, de muziek, het samen zijn. We zijn één familie”, zegt bewoner Daniël.

Dominator en vrijwilligersorganisatie 10.000 Hours geven het feestje speciaal voor de bewoners van de Donksbergen, een instelling van Lunet Zorg. “Samen met de fans van Dominator willen we graag de positiviteit van de dansvloer delen met kwetsbare mensen”, zegt Nienke Bassle van 10.000 Hours.





Veel jongeren met een verstandelijke beperkingen kunnen namelijk niet naar een festival. “Er zijn bijvoorbeeld te veel prikkels”, legt Bassle uit. “Daarom brengen we het feest naar hen toe. Er woont hier een grote groep jongeren die gek zijn op hardcore.”En dat is te merken. Hakkend staan de jongeren voor het podium en verschillende staan ook achter de DJ-booth. Een van hen is Daniël. Hij is gek op hardcore. Hij gaat wel regelmatig naar festivals, maar zijn medebewoners kunnen dat vaak niet. “Daarom is het zo mooi dat Dominator hier naartoe komt. Dan hebben anderen ook de mogelijkheid om te feesten.”