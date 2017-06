Reconstructie van dodelijk ongeval Tilburg waarbij echtpaar omkwam

TILBURG - Er komt een reconstructie van het ongeluk op de Bredaseweg in Tilburg waarbij een echtpaar om het leven kwam. Dit meldt het Brabants Dagblad. De 23-jarige Tilburger Faisal D. reed Henriëtte (59) en Bert (62) van der Veeken vorig jaar oktober aan en sloeg daarna op de vlucht.

Het onderzoek wordt op zondag 18 juni gedaan. De Bredaseweg wordt hiervoor vanaf zes uur ’s avonds afgezet vanaf het kruispunt met de Klaverstraat/Zilverlindestraat tot aan de Noordhoekring.



D. op vrije voeten

Faisal D. kwam in februari op vrije voeten. De rechtbank besloot dat hij zijn proces thuis mag afwachten, omdat er nog onvoldoende bewijs is dat Faisal D. roekeloos heeft gereden. Zijn rijbewijs is wel ingenomen.



ZIE OOK: Slachtoffers dodelijk ongeval Tilburg waren leerkrachten uit Rijen, man zou 40-jarig jubileum vieren



Het echtpaar Van der Veeken werd donderdag 27 oktober op de Bredaseweg in Tilburg geschept door een auto. De leerkrachten uit Rijen waren op slag dood. D. ging er na het fatale ongeval vandoor. Zijn broer bleek eigenaar van de auto en werd opgespoord en aangehouden. De Tilburger meldde zich later zelf op het politiebureau en bekende dat hij het echtpaar heeft aangereden.