Rico Verhoeven wil het gaan maken als acteur

HALSTEREN - Kickbokser Rico Verhoeven wil zich na zijn topsportcarrière gaan richten op de filmwereld. Dat vertelde Verhoeven woensdagavond bij het televisieprogramma RTL Late Night.

De kickbokser uit Halsteren liet weten dat hij al een aantal grote audities heeft gedaan voor onder meer de Amerikaanse films Logan en Baywatch. Het probleem is volgens de sportman echter de tijd. Acteren en boksen gaan niet samen. “Als ik een film draai wil ik me daar ook helemaal voor kunnen geven. Maar als ik een wedstrijd heb focus ik mij daar op”, aldus Verhoeven.



Rico kreeg voor zijn audities hulp van de Amerikaanse acteur Liev Schreiber en van Jan Kooijman. “Soms stuur ik een script op. Dan krijg ik advies en spreken we scènes door.” Kooijman, die ook bij de talkshow aanwezig was, bevestigde dat. Hij heeft alle vertrouwen in een toekomst voor Verhoeven in de filmbusiness. “Hij heeft helemaal geen hulp nodig”, aldus de Nederlandse acteur.



Na de zomer

Die toekomst als acteur is misschien al heel nabij, liet Rico doorschemeren. “Ik heb al wat dingetjes gedaan. Ik kan er nu nog niets over zeggen, maar wie weet na de zomer wel.”



Rico Verhoeven was bij RTL Late Night uitgenodigd om te praten over The Bleeder, een nieuwe film over bokser Chuck Wepner. Verhoeven ontmoette in Amerika de hoofdrolspeler Liev Schreiber.