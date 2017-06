Máxima bezoekt Tobroco in Oisterwijk, directeur al hele week zenuwachtig

Tobroco is klaar voor het bezoek van Máxima.

OISTERWIJK - Het bedrijf Tobroco in Oisterwijk maakt zich op voor hoog bezoek. Koning Máxima komt donderdagochtend langs om een kijkje te nemen in het bedrijf. “Dit maak je maar één keer mee in je leven”, zegt Toine Brock, trotse eigenaar van het bedrijf.

De koningin komt langs, omdat het bedrijf vorig jaar de Koning Willem I prijs won. “Het is een soort Oscar voor bedrijf. Wij waren vorig jaar het beste midden- en kleinbedrijf. Máxima is erevoorzitter en bezoekt ons daarom vandaag”, legt Toine uit. Tobroco kreeg de prijs onder andere voor duurzaamheid en innovatief ondernemerschap.



Al de hele week is het bedrijf bezig met het bijzondere bezoek. “Ik heb al de hele week zenuwen. De politie rijdt veel rond om te veiligheid te controleren.” Het leeft dus ontzettend onder Toine en zijn ruim 180 medewerkers



ZIE OOK: Is koningin Máxima gek op Brabant? In 2016 bezoekt ze ons vaker dan ooit!

En met zo veel man aan personeel moest ook goed geoefend worden voor het fotomoment. “Die foto hangt voor eeuwig in het kantoor. Dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat alles er goed op staat en de grote mensen bijvoorbeeld niet vooraan staan”, lacht hij.



Paardrijden

Het bedrijf maakt grote machines en die worden vandaag dan ook vol trots aan de koningin getoond. “We hebben een gedeelte afgezet waar we zes machines kunnen laten zien”, vertelt hij. “En ik begrijp dat de drie dochters ook paardrijden. Nu verkopen wij ook veel machines aan maneges, dus die staan er ook tussen.”