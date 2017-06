Voor Jochem van den Hoek was 'levensgevaarlijke' TT van Isle of Man een jongensdroom

OSS - Het circuit op het Britse Isle of Man waar woensdag de Werkendamse coureur Jochem van den Hoek verongelukte is 'levensgevaarlijk'. Dat zegt Arie Vos, motorcoureur en zesvoudig Nederlands kampioen uit Oss. "Ik vind het spelen met je leven als je daaraan meedoet. Het verbaast mij dat het nog steeds mag."

Zestig kilometer lang is het stratencircuit op Isle of Man. Het is hobbelig en zit vol gevaarlijke bochten. "Er staan bomen langs de kant, het gaat tussen huizen door en in een circuit met die lengte kun je dat als coureur nooit allemaal onthouden," zegt Vos. In 1907 werd de eerste race gehouden op het Britse eiland Man. Sindsdien zijn er meer dan 250 mensen om het leven gekomen.



'Elke steen kennen'

Volgens Arie Vos is het alleen voor 'jongens die in de buurt wonen' en 'elke steen' in het circuit kennen mogelijk om er goed te presteren. 'Het heeft niets meer met racen te maken," stelt Arie Vos.



Voor Jochem van den Hoek was meedoen aan de race op Isle of Man een jongensdroom die uitkwam. De Werkendammer begon in de 50cc-klasse maar maakte al snel de overstap naar de wegrace. Dat vond hij 'mooier en uitdagender'.



"Op een stratencircuit moet je niet alleen de bochten leren, maar ook de hobbels, sprongen en putdeksels. Ook is de kick veel groter als je weet dat een klein foutje gelijk grote(re) gevolgen kan hebben," zei hij in een interview met Foknieuws.