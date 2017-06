Man filmt hockeysters vanuit auto, maar meisjes zetten hem en zijn kenteken op de foto

VELDHOVEN - “Dit moet stoppen, maar het mag ook geen hetze worden.” Voorzitter Huub Verhagen van hockeyclub Basko spreekt duidelijke taal. Vóór het afgelopen pinksterweekeinde heeft een man vier jeugdleden van de Veldhovense vereniging behoorlijk laten schrikken.

Hij reed een tijdje met zijn auto naast de meisjes toen ze op weg waren naar het sportpark. Ondertussen filmde de automobilist hen vanuit een opengedraaid raam. Het viertal heeft daarop foto’s gemaakt van de man en het kenteken van zijn wagen.



'Geen nieuwe gevallen'

De ingeschakelde politie heeft met de vermoedelijke dader gesproken en sindsdien hebben zich voorzover bekend geen vergelijkbare gevallen voorgedaan. Het is niet duidelijk of de man toch nog iets van plan is met de door hem gemaakte beelden.



“Ik weet niet waar hij vandaan komt en dat hoef ik ook niet te weten”, vertelt Verhagen. “Ik vind wel dat de meisjes alert hebben gereageerd. Dat heb ik de leden van onze club direct gemeld, maar ik wil er ook voor zorgen dat de bewuste foto’s niet via bijvoorbeeld Facebook worden verspreid. Daar zit ik niet op te wachten. Het moet geen hetze worden tegen de man.”



Taxichauffeur mishandeld

Verhagen verwijst naar het incident in Den Bosch waar onlangs een taxichauffeur aan het masturberen was, waarna de inwoner van Sint-Michielsgestel thuis werd mishandeld.



De Basko-voorzitter kan zich ook voorstellen dat mensen zich zorgen maken met in het achterhoofd de verhalen rond de twee jonge meisjes uit Bunschoten en Hoevelaken, die dood zijn gevonden en van wie er één ook seksueel is misbruikt.



'Geen strafbare feiten'

Des te blijer, voor zover dat in dit soort gevallen een gelukkige omschrijving is, is Verhagen met de manier waarop de meisjes hebben gehandeld.



“Ik heb daarop meteen de wijkagent benaderd. De politie was op de hoogte van het voorval en heeft de man bezocht. Hem is te kennen gegeven dat hij weliswaar geen strafbare feiten heeft gepleegd, maar er is ook tegen hem gezegd dat hij moet stoppen met volgen en filmen. Verder is hem verteld dat de politie hier extra op zal letten.”



'Onwenselijk gedrag'

Sinds het voorval zijn er geen nieuwe meldingen geweest. “En daar zit ik ook niet op te wachten. Dit is onwenselijk gedrag en het moet stoppen”, aldus Verhagen.



In een mail van het bestuur van zijn vereniging aan de leden van Basko staat: “We gaan er als bestuur vanuit dat hij zich de goede raad van de politie ter harte zal nemen en dat het volgen en filmen stopt. Mochten er toch signalen komen dat hij doorgaat, dan wil de politie dat graag meteen weten.”



'Mag niet uit de klauwen lopen'

Verhagen wil er ‘graag’ nog het volgende aan toevoegen: “De ouders van de meisjes laat ik op het hart drukken dat ze er voor moeten zorgen dat de foto’s die hun kinderen hebben gemaakt niet online of op een andere manier worden verspreid. Dit mag niet uit de klauwen lopen.”