Harde wind bezorgt visarenden pittige tijden: nesten met jongen dreigden te bezwijken

WERKENDAM - Het waren pittige dagen voor de visarenden in de Biesbosch. Het onstuimige weer zorgde voor heel wat problemen. De visarenden moesten namelijk alle zeilen bij bij zetten om hun nesten te beschermen. Boswachter Thomas van der Es zag het allemaal gebeuren.

"Als je een spannende middag wilde beleven, had je de hele tijd door de telescoop moeten kijken naar beide nesten", vertelt Van der Es.



Wind

Een van de nesten in de Biesbosch zit op negentig meter hoogte en is dus erg windgevoelig. Het andere nestje zit in een dode boom. Dat bracht flinke spanning met zich mee, want de kans dat de boom een keer omwaait is erg groot. "Maar dan liever niet met hun jonge kroost natuurlijk."



De boswachter ging in het noodweer een paar keer naar 'zijn' visarenden kijken. "Ik zag de bomen heen en weer zwiepen. Takken dwarrelden uit het nest", vertelt Van der Es verder."Op het moment dat er hoosbuien over de Biesbosch trokken, kroop moedervogel over de jongen en maakte een parasol van vleugels om de vogels warm te houden."De visarenden hebben een enorme drang om voor hun jongen te zorgen. "Pas toen het weer in de middag rustiger werd, vlogen de visarenden uit om te jagen."Het opkomende water door de westerstorm bedreigde ook andere vogels, zoals de kluut en de steltloper. Voor alle vogels komt er goed nieuws aan. Het wordt de komende dagen mooi weer."En dat is fijn, want zeker de zeldzame soorten in de Biesbosch gun je het beste", aldus de boswachter.