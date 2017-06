Onkruidbestrijder zet per ongeluk tuin in de brand

TILBURG - Een onkruidbestrijder heeft donderdagochtend per ongeluk een tuin aan de Griegstraat in brand gezet.

De man was op een quad bezig met het wegbranden van onkruid toen een stuk papier op straat in brand vloog. Het papier waaide meteen droge coniferen in. Die stonden binnen de kortste keren in lichterlaaie.



Schutting en tuinstoelen

De medewerker schrok enorm en probeerde tevergeefs het vuur uit te trappen. Het vuur sloeg over naar een schutting en kunststof tuinstoelen die op het terras stonden.



De gewaarschuwde brandweer kon nog net voorkomen dat een overkapping van de buren zou afbranden. Het vuur was snel geblust. Een buurtbewoner gaf de tuinman een kop koffie om van de schrik te bekomen.