Nieuw penaltysyndroom of nieuw record in Oss?

OSS - We zijn er in Nederland niet bepaald goed in, maar het is toch echt de bedoeling dat in september in Oss een nieuw wereldrecord strafschoppen nemen wordt gevestigd. De recordpoging is een initiatief van de organisatoren van de Zwaluwen Jeugd Actie en vormt de start voor het landelijke campagneweekend op 15 en 16 september.

Via de Zwaluwen Jeugd Actie wordt het aangepast voetbal van de KNVB gesteund. Het geld dat wordt ingezameld, wordt gestoken in projecten waardoor kinderen met een lichamelijke of een geestelijke beperking toch kunnen voetballen. Vorig jaar werd met de Zwaluwen Jeugd Actie ruim 340.000 euro opgehaald.



Voor het nemen van de penalty's op de Talentencampus naast het stadion van eerstedivisionist FC Oss worden nog deelnemers gezocht. "We zijn druk met het benaderen van scholen", vertelt projectleider Heleen Rahusen. "Maar in principe kan iedereen langskomen, ook volwassenen. We willen deze dag sowieso alle soorten van voetbal laten zien, ook aangepast voetbal. Zo zal er ook een blindenteam zijn, een amputatieteam en komen er G-voetballers... Zo willen we laten zien wat we allemaal in huis hebben."Het kunnen benútten van strafschoppen is geen voorwaarde. "Nee, anders zou de recordpoging waarschijnlijk niet lukken", lacht Rahusen. "Een penalty is een penalty, of hij raak of mis is."Op dit moment is het record aaneengesloten penalty schieten in handen van de Zuid-Afrikaanse Hearts Football Club, met 2.252 pingels."Bij het nemen van penalty’s komt alles bij elkaar", liet sportpsycholoog Rico Schuijers een jaar geleden weten, toen PSV erg veel moeite had met het benutten van strafschoppen. "Vier dingen spelen een rol: motivatie, concentratie, spanningsniveau en zelfvertrouwen. Als één van die vier aspecten niet goed is, heb je de kans dat het niet goed gaat. Daarom moet je al die onderdelen trainen."Wie zich optimaal wil voorbereiden om half september het Nederlandse penaltysyndroom niet een nieuwe dimensie te geven, moet zich deze adviezen goed in de oren knopen:- Simuleer de situatie in je hoofd- Train je ademhaling, zodat je die onder controle kan houden- Schiet een meter onder de lat, dan is de kans het grootst dat je scoort. Als je laag of half hoog schiet, geef je de keeper meer kans