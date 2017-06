Oud klooster uit 1850 zo lek als een mandje, studenten helpen de kiertjes te dichten

De studenten geven uitleg over de duurzaamheidsvoorstellen

HANDEL - Sereen, karaktervol en prachtig, maar zo lek als een mandje. Hoe mooi de Brabantse kloosters ook zijn, heel duurzaam zijn de gebouwen niet en daar moet wat aan veranderen. Daarom gaat de gemeente Gemert-Bakel onderzoeken wat er beter kan in bijvoorbeeld het voormalige klooster De Weyst in Handel.

Het pand uit 1850 wordt beheerd door een stichting die het pand uitbaat als groepscentrum. Zonnepanelen, extra glazen platen voor de kloosterramen en riet tegen het plafond van de gangen, er is al veel gedaan om het rijksmonument te verduurzamen, maar het is niet genoeg.





Dan komen Mayk Thewissen en Jordie Verstappen om de hoek kijken, studenten aan de TU/e met de opdracht om De Weyst duurzamer te maken. Hun bevindingen zijn simpel. “De meeste winst is in de isolatie te halen”, vertelt Mayk. Hij wijst op de glazen platen die voor het raam zijn geplaatst. “Een kleine kier zorgt er voor dat het effect een stuk kleiner is." Kieren dichten dus.

In het rapport van de studenten staan ook infraroodpanelen, een alternatief voor de klassieke radiatoren, zonnecollectoren en een warmteopslag in de grond. Niet alles kan echter toegepast worden, want veel oplossingen zijn relatief duur.