Bouw megastal met 18.000 varkens in Nijnsel krijgt groen licht van B en W

VEGHEL - B en W van de gemeente Meierijstad zijn akkoord met de bouw van een megastal voor 18.000 varkens in Nijnsel. Dat meldt de gemeente donderdag. 13 juli hakt de gemeenteraad definitief de knoop door. Als die instemt, krijgt de familie Verhagen een bouwvergunning.

Volgens wethouder Van den Boogaard was het een langdurige en complexe zaak. "Familie Verhagen is de eerste en de laatste nieuw te vestigen intensive veehouderij”, zegt de wethouder tijdens een persconferentie. “Het bedrijf voldoet aan de laatste eisen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is de gevraagde vergunning niet in strijd met de geldende wet- en regelgeving.”



Over de stal was veel te doen in Nijnsel. Andere boeren uit het dorp waren fel tegen de komst van de stal . Volgens hen zou dat betekenen dat hun eigen mogelijkheden om uit te breiden beperkt zouden worden.Een van hen is melkvee- en varkenshouder Tonny van Zutphen. Destijds zei hij: "Ik heb niks tegen varkens, maar dit zijn er gewoon te veel. Bovendien is het niet meer van deze tijd, mensen zitten hier niet meer op te wachten." Ook omwonenden sloten zich aan bij de actiegroep, zij waren bang voor stankoverlast en een waardevermindering van hun huis.Behalve de omwonenden kwam ook dierenrechtenorganisatie Compassion in World Farming in actie tegen de komst van de varkensstal. Zij bestookte de gemeente Sint-Oedenrode vorig jaar met een bombardement aan e-mails.