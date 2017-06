Lastminutevakantie 25 dagen van tevoren geboekt, meestal naar Turkije

EINDHOVEN - Boekingssites en reisbureaus krijgen het druk de komende weken. Brabanders die een lastminutevakantie boeken, doen dat gemiddeld 24 tot 25 dagen vóórdat de reis begint. De meest geboekte lastminutebestemming in Brabant is Turkije.

Brabanders boeken gemiddeld een dag eerder dan de gemiddelde Nederlander.



Onderzoek Corendon

Corendon heeft dit sinds 2015 laten becijferen. De touroperator heeft ruim 150.000 lastminuteboekingen die bij haar zijn gemaakt, onderzocht. De helft van de lastminutevakanties heeft Turkije als bestemming. 17 procent van de Brabanders kiest Griekenland en 14 procent zet koers naar Spanje.



Je hebt uiteraard ook provinciegenoten die al veel eerder hun vakantie hebben gereserveerd. Anderen kiezen ervoor om pas aan de vooravond van het vertrek een keus te maken. Zo boekt in Brabant 18 procent van de vakantiegangers zijn reis vijf dagen vóór vertrek of nog later.



Zelfs boeking op dag van vertrek

Sinds 2015 is het 249 keer voorgekomen dat de boeking op dezelfde dag plaatsvond als het vertrek. Ruim vijftienhonderd boekingen vonden de dag ervoor plaats. De trend in 2017 is dat de boekingsdatum dichter bij de vertrekdatum komt te liggen dan de afgelopen jaren.