'Georganiseerde misdaad dringt door in bovenwereld en gemeenten laten het gebeuren'

EINDHOVEN - Brabantse burgemeesters schreeuwen moord en brand dat hun ambtelijke organisaties worden bedreigd door de georganiseerde misdaad die stiekem binnensluipt. Ze roepen dat er meer politie moet komen om die ondermijners van het gezag te pakken. Maar hebben ze zelf hun organisatie wel op orde? Het kan beter, blijkt uit een rapport dat is gemaakt in opdracht van het provinciebestuur.

Een groep specialisten deed onderzoek naar de manier waarop de provincie Brabant de wet Bibob toepast. Op grond van die wet kan een overheidsorgaan de gangen na laten gaan van mensen die een vergunning of een subsidie aanvragen. Zeg maar van iedereen met wie de provincie zaken doet. Op die manier kan worden voorkomen dat er bijvoorbeeld een bouwvergunning gaat naar een crimineel bedrijf.



Provincie is voorbeeld

Volgens de onderzoekers heeft de provincie de zaakjes redelijk goed voor elkaar met een complete afdeling die veel tijd besteedt aan onderzoek naar achtergronden van zakenpartners, zoals bijvoorbeeld vastgoedhandelaren, afval- en mestverwerkers. Brabant is een voorbeeld voor andere Nederlandse provincies.



Maar, schrijven de onderzoekers in hun rapport 'Bewuster handelen met derden', ze hebben met verbazing geconstateerd dat veel Brabantse gemeenten weinig gebruik maken van de mogelijkheden van de wet Bibob. Ze pleiten ervoor dat de provincie bij die gemeenten aandringt op een verandering. Desnoods door als gemeenten samen een afdeling op te zetten die Bibob-onderzoek doet.



Als dat niet gebeurt, schrijven de rapporteurs, is het gevaar groot dat criminelen vooral proberen binnen te komen bij gemeenten van wie ze weten dat die niet zo streng onderzoeken. Daarmee komen de problemen terecht bij gemeenten die toch al niet genoeg capaciteit inzetten om de problemen bij de voordeur tegen te houden.



Don Corleone

Een opmerking die de onderzoekers regelmatig horen is dat een Bibob-onderzoek veel tijd kost en maar weinig leidt tot het weigeren van een vergunning of subsidie. Volgens de schrijvers van het rapport is dat één kant van het verhaal. De andere kant is dat criminelen niet eens proberen binnen te komen als ze weten dat ze worden nagetrokken. Dan werkt de wet Bibob preventief.



Ambtenaren die wel onderzoek doen zijn volgens de onderzoekers vaak gefocust op mensen die vergunningen aanvragen voor coffeeshops of horecabedrijven. “De gemiddelde burger (en ambtenaar) heeft daarbij meteen het beeld van de klassieke Amerikaanse of Italiaanse maffia voor ogen”, aldus de onderzoekers. Volgens hen krijgt de provincie meestal niet met Don Corleone-achtige types te maken. Bij de provincie kloppen vaker witteboordencriminelen aan die een subsidie voor het een of ander vragen. Of mensen die Oost-Europeaanse arbeiders uitbuiten. Volgens de onderzoekers is die 'organisatiecriminaliteit' net zo erg als de georganiseerde criminaliteit.